双子座・女性の運勢

共通の興味を持ち、互いに前向きに刺激しあえる対人関係が展開する楽しいとき。双子座には「自分を新しくしていく」という強い意欲がありますが、いまはその意欲に対しプラスに働く情報や展開も、人からもたらされやすいでしょう。が、対して日常はややのんびりモードで、言ってみれば双子座自身も少しそういう面があるのでは。「いろいろやりたいことはあるけれど、身体がついていかない」と感じるとか。時にそれで焦りを感じることもあるかもですが、あまり気にしないように。自分を変える挑戦は、長い目で見て。疲れがあるときは休養優先がよさそう。でもジッとしているだけが休養でもないですよね。

双子座・男性の運勢

人と興味や意欲を共有するなかで、多くの刺激やきっかけをつかめそうなタイミング。双子座には今後、自分を変えていこうとする強い欲求がありますが、その面でも支え合える人がいまは側にいる、もしくは出会いやすいようです。ただ、リアルな日常はまだまだ穏やかで、のんびりとしたムードなのかも。現状は恵まれている面が強いし、双子座自身も「やる気はあるけど、少しのんびりさせて」が身体の本音なのでは。疲れているときに無理する必要はないし、双子座が目指すものは長期戦で挑む何かなので、その点は大丈夫。焦らないでOK。でも守りに入りすぎないでね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ