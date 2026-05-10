蟹座・女性の運勢

自分に好意的で有意義な対人関係が開けやすい楽しいタイミングが続きます。実際、いま出会う相手とは互いに前向きな刺激を与えられる傾向にあります。ただ難しいのは、いまの蟹座には特に社会面を中心とした強い成長意欲があり、楽しく快適な日々も大事だけれど、同じように「積極的に自分のできること、活躍できる場所を増やしていこう」という気持ちも強いということ。親しい相手といるときは、その快適さゆえに頑張る気持ちにブレーキがかかるでしょう。周囲も「そんなに頑張る必要ある？」など言いがちです。自分のなかにある、この複数の価値観については、その都度考えてみる必要があるでしょう。

蟹座・男性の運勢

好調ななかで自分の矛盾する思いに葛藤し、もやもやしやすいとき。現在気が合い、お互いに前向きな刺激を与えあえる対人関係が開けやすい蟹座。一緒にいると楽しく、行動範囲も広がりそうです。同時に、蟹座は特に社会面を中心とする自分への成長意欲を抱いており、積極的に新しいことに挑戦しながら、自分を変えていきたいとも思っていそう。現状への満足と新しくなりたい気持ちは時にぶつかり、互いにブレーキとなるでしょう。また周囲も蟹座に対し「いまのままでいいじゃない」（現状への肯定）を示しやすいので、うれしくも悩みどころかも。簡単に結論は出ません。じっくり考えてみるといいですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ