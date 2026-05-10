獅子座・女性の運勢

社会面を中心とした日常は好調で、穏やかな気持ちで過ごしやすい時期です。仕事関連の周囲からも好意的で自分を肯定しやすいメッセージを受け取るときでしょう。それには満足できますが、難しいのは獅子座自身のなかには今後の自分を大きく成長させていきたい願望もあることでしょう。いまは互いに刺激しあえる人も周囲に多く、「自分もやりとげたい」という思いも本物のはず。が、どこかで「いまのままでも大丈夫なんじゃないか？」という気持ちもあり、心のなかは揺れやすいかも。自分の本心は時間をかけて探ってください。どちらかだけには傾かないように。

獅子座・男性の運勢

自分の今後について、迷いが出やすいときかもしれません。現在、社会面を中心に好調な獅子座です。前向きな展開のなかで活躍しやすく、自信や安心感を得やすいとき。ただ同時に、獅子座の内面には自分を変え成長させていきたい願望もあります。いま周囲にはいい刺激をくれる関係性も多いので、「自分もそうなりたい」と考えているでしょう。矛盾した考えに混乱しやすい側面もある時期ですが、結論はすぐには出ません。目の前のことを大切にしましょう。同時に「自分が意欲的になれる道筋」にも目を向けて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ