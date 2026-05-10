乙女座・女性の運勢

好調な対人関係に恵まれ、思うように行動できる自由な時期です。うまく自分を発揮できているという実感もつかみやすいでしょう。とはいえ、乙女座には特に仕事関連を中心として、自分の新しい面を発見したいという強い思いもあるよう。実際、社会面で起こる新たな展開のなかですでにそれを見つけているケースもあるのかも。成長する自分を目の当たりにし、ワクワクしている乙女座ですが、いま親しくしている周囲はそんな意欲に対し、時に否定的な態度をとる可能性が。「変わる必要ない、いままで通りでいい」と言われるとかかな。ありがたいような、何か引っかかるような…。大事なのは、乙女座自身が今後、何を軸にしていくかですね。

乙女座・男性の運勢

うまくいっている身近な現状と、これからの自分のために大きく成長していきたいという意欲とが衝突する、複雑なタイミングです。基本的にはいまは自分のやりたいことがやりやすい好調なときで、それを肯定し、プラスの影響を与えてくれる人も周りに多いでしょう。ただ、彼らは乙女座の「自分を新しくし、頑張っていこう」という意欲に対しては否定的なよう。「何で変わりたがるのかわからない」というのかも。とはいえ現実の社会面では次々新しい展開が起こり、そのなかで自分を発揮していくのに成長は必須です。自分はどうすべきか迷いやすいときですが、自分の直感を信じましょう。ただ答えはひとつではありませんね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ