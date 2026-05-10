天秤座・女性の運勢

現在、好調な社会面に支えられ、比較的穏やかな日常を送りやすい天秤座。周囲からは評価を受けやすく、それに安心していられるでしょう。が、同時に天秤座はパートナーや親友など、大事な相手との強力なタッグのもと、自分を新しくし、新しいことに挑戦していこうという意欲も秘めているはず。実際にすでに具体化しているアイデアなどもあるのでは。それはそれで高揚感がありますが、仕事が忙しくなるとどうしてもそちらに軸足は移ります。結果、大事な人と衝突なども起こりやすくなるかも。「何を自分の中心にすべきか」で迷う時期ですが、決断は急がなくていいでしょう。大事なのは、自分はどう感じているかですよ。

天秤座・男性の運勢

いま自分が本当に大事にすべきことは何か、迷いそうな時期です。いまは社会運がかなり好調で、天秤座の経験やスキルは高く評価されるでしょう。これは心地よい状況ではありますが、同時に天秤座には今後新しいことをやっていきたい意欲もかなりあり、それにはパートナーや親友に代表される、自分の大事な人も深くかかわっているのでは。天秤座が仕事に大きく傾くと、結果相手とバランスは微妙になってくるでしょう。「自分と真剣にやっていく気があるのか？」を疑問に持つからかもしれません。「本当のところどうしたいのか」はじっくり考えるべきです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ