蠍座・女性の運勢

パートナーや恋人など、大事な人との好調な状況に支えられ、物ごとに対する前向きさも発揮しやすそうな楽しいときでしょう。いつになく楽観的にもなれ、「いろいろ大丈夫な気がする」と思えるかも。ただ、いまの蠍座は大きな変化のなかにいて、その変化に対してもかなりの積極性を持てているはずです。直感的に「自分はどのように変わっていくべきか」が掴めているのでは…。ただ、変わっていくことは時にしんどいため、現状はどこか「いまのままでもいいのかも」に傾きやすいでしょう。現段階では、それもいいと思います。でも変化は必要ですね。深い部分ではきっとわかっているだろうけれど。

蠍座・男性の運勢

ものの考え方が楽観的な方向に傾きやすい現状です。その背景には、パートナーや親友など大事な相手との好調な関係があり、一緒にいれば大丈夫と思えるのが大きいでしょう。ただ現在、蠍座は大きな岐路にいて、生活面や仕事面など、日常の大きな部分のなかで変わっていくことを余儀なくされています。それに対し、蠍座も理解し自分らしい覚悟を持ち始めていたのが最近なのでは。が、その覚悟が揺らぎやすいのがいまかな。難しいところですが、変化自体はやはり必要です。それを受け止めたうえでいまを楽しむのは重要ですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ