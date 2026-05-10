射手座・女性の運勢

自分の求めるものをストイックに追いたい気持ちが強い、現在の射手座です。その意欲はパートナーや親友など、大事な人を中心とした身近な人たちとも共有できているのかも。お互いに刺激し合える良好な関わりが築けているでしょう。が、対していまは社会面も安泰のよう。自分の経験や培ってきたものが評価されやすく、穏やかな気持ちで過ごせるようです。となると、どうしても積極的に挑戦していく意欲は鈍ります。つい「いまのままでもいいのかな」と思ってしまうのかも。ただ、どこか満たされないかもですね。自分の本心は時間をかけて探ってみてください。

射手座・男性の運勢

社会面の穏やかさと自分に与えてくれる恩恵に、深く安心できるタイミングでしょう。ただ、射手座の深い部分には自分を新しくしたい、変わっていきたいという強い欲求もあり、それはパートナーや親友のような大事な人を中心に、いま身近な相手と共有できている情熱なのかもしれません。が、日々が安定してくると「本当にそんなに挑戦しなくてはいけないのか」。そんな思いも生まれ、そこで射手座は葛藤するでしょう。本当のところの気持ちは、時間をかけて見つけてください。焦点は、「何があれば自分は本当に満たされるのか」ですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ