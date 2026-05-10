山羊座・女性の運勢

非常にモチベーションの高いタイミングです。その背景にはパートナーや親友など、大事な人との心地よい関係があり、そこに元気を得て物ごとに対しても楽観的に取り組むことができているのかも。ただ、現状の山羊座を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、その状況のなかで果敢に挑戦していこうという意欲が高まってきているのも本当なのでは。実際にいろいろな手応えを感じつつあるところだったので、「この先、自分は挑むべきか、いまの状況を守るべきか？」で、山羊座の心は揺れそうです。特に大事な人たちは挑戦する山羊座を応援しません。自分が本当に求めるものは…時間をかけて考えてほしいところです。

山羊座・男性の運勢

いまを楽しむことと、これからの自分のためにすべきこと。その両方の間でモヤモヤを抱えやすいときかも。現在は非常に好調で、パートナーや親友のような大事な相手と楽しく、冴えた時間を過ごすことができそうです。結果、山羊座の思考も楽観的に傾きますが、反面「今後の自分には挑戦が必要だ」と感じているのも本当で、特に社会面や日常生活に関しては、新しいことへの積極性がヒントをつかむことやチャンスにつながるとすでに実感しているのでは。ただ、大事な相手はその心境を理解してくれないよう。本当に重んじるべきなのは何か、重要なのは自分の判断のようです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ