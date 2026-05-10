魚座・女性の運勢

日常のなかで楽しい出来事、気の合う人と出会いやすい好調なタイミングでしょう。現状を肯定でき楽観的な気持ちで過ごせる時期ですが、ただ難しいのは、いまの魚座は大きな転機にいて、社会面や生活全般を含め「積極的な挑戦が吉と出る」流れにいることでしょう。実際、すでに行動に出て具体的な手ごたえもつかんでいるはずですが、「別にいまのままでもいいんじゃない？」的な経験を重ねると、一度は固まっていた意欲や覚悟がどうしても弱まってしまうのでは。確かに、いまある幸福をしっかり受け止めることは大事です。でも「そこでとどまってもいい」とは違います。よく考えてみてね。

魚座・男性の運勢

自分のなかでじわじわ高めてきた挑戦への意欲、行動力と、現状の恵まれた状況とがうまくかみ合わず、「今後自分はどうしたらいいのか」に対し迷いが出るタイミングかも。特に社会面を中心とした広い範囲で、魚座は「自分は新しくなるべきだ」と悟り、新しいことを試してきているのでしょう。実際それは効果を出し、確実な手ごたえも得ているようです。が、現在は対人関係も好調で、楽しい出来事にも出会いやすく、「別段変わらなくてもいい」というメッセージを受け取りやすいのかも。実際のところ、いまを大事にする気持ちは重要です。ただ、やはり挑戦は必要ではないでしょうか。

占い：アストロカウンセラー・まーさ