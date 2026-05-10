【KCON JAPAN】ME:I・MOMONA、レッドカーペットでお茶目な姿も 洗練された美しさ披露
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【写真】それぞれ美しさを放つ…ME:Iのソロカット
ME:Iは、グレーを基調とした衣装で登場。報道陣の前では、MOMONAが「Click ME:Iです！」を言い忘れ、「以上、ME:Iでした！」と締めくくってしまう場面も。MIUのナイスアシストがあり、もう一度トライすることに。リベンジは成功し、より笑顔のメンバーを引き出していた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【写真】それぞれ美しさを放つ…ME:Iのソロカット
ME:Iは、グレーを基調とした衣装で登場。報道陣の前では、MOMONAが「Click ME:Iです！」を言い忘れ、「以上、ME:Iでした！」と締めくくってしまう場面も。MIUのナイスアシストがあり、もう一度トライすることに。リベンジは成功し、より笑顔のメンバーを引き出していた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。