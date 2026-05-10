◇セ・リーグ 中日4―9巨人（2026年5月10日 バンテリンD）

中日は痛恨の継投失敗で逆転負けし、一日で最下位に逆戻りした。

先発したドラフト2位・桜井頼之介投手（22）が5回3失点。桜井が中1の時に、母・麻衣子さんが大腸がんで入院。リンパ節など3度の転移を克服した。「母の日」の登板で、観戦に訪れた母の前で、恩返しの快投を誓っていた。

桜井は4回にダルベックに2ランを浴びるなどしたが、粘り強く投げ、プロ初勝利の権利を得て降板した。

しかし、4―3の6回に、2番手・メヒアが踏ん張れなかった。四球と安打などで2死二、三塁を招くと、浦田に逆転の決勝2点三塁打を浴びた。

井上監督は試合後、メヒアについて、「勝ちにいくために投じた投手。先頭に四球を出しているところあたりからでしょうね。浦田選手にカパーンといかれたウイニングショットも、ベストだったかというのも反省でしょうね」と振り返った。

また、指揮官は桜井についても触れ、「いい球を投げつつも、勝てないには理由があるということを、もう一回、桜井には話をしますし、どう育てていくかは僕らの責任」と話した。