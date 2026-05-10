3児の母・小倉優子、“こりん星のゆうこりん”完全再現に絶賛の声「22年前から変わらない」「ずっと可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの小倉優子が5月9日、自身のInstagramを更新。久しぶりの“ゆうこりん”姿を披露し、大きな反響を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「当時と全く変わってなくて衝撃」22年前の再現ショット
小倉は「本日放送の『ドッキリグランプリ』で、こりん星のゆうこりんとして、22年前に発売した『恋のシュビドゥバ』をオチで披露させていただきました」とつづり、9日放送のフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（毎週土曜19時〜）出演時のオフショットを公開。輝くティアラに、ピンクのリボンがアクセントになった白のドレス、白いタイツに白い靴の「こりん星のゆうこりん」スタイルで、当時の雰囲気そのままの姿を披露した。「今でもこりん星を思い出してくださる方がいること、嬉しいです」と、感謝をつづっている。
この投稿に、ファンからは「当時と全く変わってなくて衝撃」「22年前と同じスタイル」「この透明感は奇跡」「現役アイドルでも大丈夫」「懐かしすぎて泣ける」「お世辞抜きで本気でずっと可愛い」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳3児のママタレ「当時と全く変わってなくて衝撃」22年前の再現ショット
◆小倉優子「こりん星のゆうこりん」姿を完全再現
小倉は「本日放送の『ドッキリグランプリ』で、こりん星のゆうこりんとして、22年前に発売した『恋のシュビドゥバ』をオチで披露させていただきました」とつづり、9日放送のフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（毎週土曜19時〜）出演時のオフショットを公開。輝くティアラに、ピンクのリボンがアクセントになった白のドレス、白いタイツに白い靴の「こりん星のゆうこりん」スタイルで、当時の雰囲気そのままの姿を披露した。「今でもこりん星を思い出してくださる方がいること、嬉しいです」と、感謝をつづっている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「当時と全く変わってなくて衝撃」「22年前と同じスタイル」「この透明感は奇跡」「現役アイドルでも大丈夫」「懐かしすぎて泣ける」「お世辞抜きで本気でずっと可愛い」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】