元AKB48福留光帆、美脚映えるミニスカコーデ多数公開「バランスが完璧」「ラインが綺麗すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/10】元AKB48の福留光帆が5月9日、自身のInstagramを更新。出演番組で着用した衣装ショットを多数公開し、話題となっている。
【写真】大喜利話題の22歳元AKB「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニスカ全身ショット
福留は「最近の福留さんまとめでした」とつづり、テレビや動画出演時の衣装姿を複数枚投稿。カジュアルなセットアップ姿やシャツにネクタイ、黒のミニ丈プリーツスカートを合わせたスタイル、シックなグレーのセットアップ姿などを公開した。ミニ丈の衣装からは美しい脚をスラリと伸びている。
投稿の最後には、生配信時に声が出にくかったことにも触れ、「日に日に回復はしておりますが聞き苦しい声の福留さんが今後いくつかあるかもしれません すみません」と、メッセージをつづっている。
この投稿には「脚のラインが綺麗すぎる」「スタイル抜群」「どの衣装も似合ってる」「お顔小さすぎる」「ミニスカのバランスが完璧」「めちゃ可愛い」「喉、お大事に」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】大喜利話題の22歳元AKB「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニスカ全身ショット
◆福留光帆、美脚際立つミニ丈衣装を続々披露
福留は「最近の福留さんまとめでした」とつづり、テレビや動画出演時の衣装姿を複数枚投稿。カジュアルなセットアップ姿やシャツにネクタイ、黒のミニ丈プリーツスカートを合わせたスタイル、シックなグレーのセットアップ姿などを公開した。ミニ丈の衣装からは美しい脚をスラリと伸びている。
◆福留光帆の投稿に反響
この投稿には「脚のラインが綺麗すぎる」「スタイル抜群」「どの衣装も似合ってる」「お顔小さすぎる」「ミニスカのバランスが完璧」「めちゃ可愛い」「喉、お大事に」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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