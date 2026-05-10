◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ準決勝第２戦 サントリー ３―１（２３―２５、３１―２９、２５―２０、２５―２３）名古屋（１０日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）準決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位で、連覇を狙うサントリーサンバーズ大阪が、４位のウルフドッグス名古屋に３―１で逆転勝ちを収めた。３―０で勝った９日の第１戦に続き、２連勝で決勝（１５日〜、横浜アリーナ）進出を決めた。チーム３位の１４得点を挙げた高橋藍主将は「一番はホッとしました。勝つことが重要でファイナルに進出できて、まずはうれしいです」と喜びをかみ締めた。

エースの仕事を全うした。大接戦となった第２セット（Ｓ）の３０―２９の場面で、セッター・関田誠大のトスはレフトの藍に上がった。「最後の１点を取り切るのがエースとしての責任」とこれを決め切り、名古屋の強いサーブに押されて第１Ｓを落とし、苦しかったムードを断ち切った。「ブラボー！」と何度も絶叫。超満員の７５８０人の観客も大熱狂だ。

第１Ｓの相手のセットポイントでスパイクをブロックされた悔しさも胸にあっただけに「２セット目、４セット目も託してくれたのは信頼していただいているところだと思うので、そこで役割を果たせたのはチームにとっても良かったと思います」とうなずいた。

第１Ｓからサーブの強い名古屋が前戦から修正し、藍もサーブレシーブの機会が増えた。サーブで狙われ、厳しい体勢からでも攻撃に参加しないといけない。これがエースとしての仕事だった。１２―１３の場面では後衛からも好機をうかがい、ツーアタックでチームをもり立てた。

２―１の第４Ｓも中盤にリードを広げられ、再び苦しい展開に。それでもセット終盤にレフトから多彩なスパイクで相手に食らいついた。このままセットを取られ、追いつかれたらさらに重圧がかかる。２２―２３の場面ではライトから切り込んで決め切り、自身のサーブに入った。セッター・関田も「藍のライトは強みだと思っています」と信頼を口にする。苦しみながらもつかんだ勝利に、ようやく笑みがこぼれた。

２４年５月にイタリア１部セリエＡから加入し、サントリーでは２季過ごした。今季限りでチームの退団が決まっており、決勝は舞台を横浜アリーナに移すため、この日はホーム大阪でのラストマッチだった。最後にファンの前で直接あいさつ。「ファンの皆さんとここまで戦ってきた相手チームの分も、最後みんなで優勝したい」と誓った。

１５日から始まる決勝は、ＲＳ２位の大阪ブルテオンと同３位の愛知の勝者と対戦。ＣＳ連覇が懸かるが、「連覇はかかるけど、意識し過ぎず、１つ１つの試合で相手に勝っていくこと」と視線を上げた。有終Ｖへ「このチームにすごく感謝しているので、恩返しの意味でも優勝して、みんなで笑って終われるように頑張りたいです」と力を込めた。