【最後にスカッと！】彼氏の浮気現場を目撃。声をかけると「元カノだ」と彼が最低発言...激怒した主人公はまさかの行動を！？

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！彼氏に尽くし続けていた主人公が、ある日思いがけない光景を目撃。そこから一気に真実が明らかになります――。激怒した主人公による、思い切った行動とは...！？

彼に尽くしすぎていた私

当時の私は、彼氏のことが大好きで、彼が生活の中心でした。喜んでほしい一心で、高価な洋服や小物を頻繁にプレゼントしていたのです。 友人からは「やりすぎでは？」と心配されていましたが、それが愛情だと信じて疑いませんでした。

偶然見てしまった疑惑の瞬間

そんなある日、買い物中に思いがけない光景を目にします。彼氏が見知らぬ女性と、親しげに並んで歩いていたのです。 距離も近く、とても楽しそうな様子に、胸がざわつきました。「もしかして浮気…？」という疑いが一気に膨らみます。 見過ごすことができず、私は2人の後を追い、真実を確かめることにしました。 この後、主人公と遭遇した彼氏が、“衝撃のひと言”を放ちます…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部