◇女子ゴルフツアー ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ(10日、茨城ゴルフ倶楽部)

女子ゴルフの国内メジャー初戦の最終日、鈴木愛選手がホールインワンを決めギャラリーを沸かせました。

パー3の15番、鈴木選手が打った第1打はカップ手前に落ちると、2バウンドしてカップへ吸い込まれました。

決まった瞬間ギャラリーは騒然となり大きな拍手、鈴木選手は跳びはねて喜ぶとその後、口に手を当て自身を落ち着かせました。

鈴木選手は「ちょっと奥めからバックスピンして返ってきたらいいなというイメージで打ったら距離がちょっと手前で、ポンポンと跳ねていいところかなと思ったら（ボールが）消えたので、キャーってなりました」と振り返りました。

鈴木選手は最終日を首位と6打差の11位タイでスタート。ホールインワンを含む2イーグル、3バーディー2ボギーで猛チャージし、首位に2打差の2位で終えました。

「追い上げている意識は全くなかったです。昨日終わった時点で差が開きすぎていたので、あまりトップを意識するのはなかったです。優勝は意識していなかったですけどなるべくトップ10に近いところであがりたいと思っていました。5打だとチャンスはあるかなと思いますけど、これだけ風がないとさすがに6打、7打あるときついと思っていました」と語りました。

なお、鈴木選手はホールインワン賞200万円獲得となっています。