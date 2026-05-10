メガバンクや地方銀行が現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を縮小する中、コンビニ系銀行が設置台数を増やしている。

自前のＡＴＭから置き換える銀行も多く、新たな機能を充実させて手数料収入を増やしたい考えだ。メガ３行はさらなるＡＴＭ削減に向け、共同運用の検討に着手している。（長原和磨）

置き換え

セブン銀行は４月２０日、西京銀行（山口県周南市）との共同設置１号機として、周南公立大内にＡＴＭを新設した。西京銀は２０２９年をめどに全８０台のＡＴＭをセブン銀のＡＴＭに切り替える方針だ。

銀行との共同設置は広がっており、セブン銀は４月、大分銀行の一部支店に設置すると発表した。セブン銀は約４０の地銀や信用金庫、商工組合中央金庫（商工中金）などと５００台以上を設置し、全国の台数は２５年度末で計約２万８０００台と１０年間で２７％増加。ファミリーマートも約１万６０００台をセブン銀のＡＴＭに置き換える方針だ。

ローソン銀行もローソン店内以外に、全国のスーパーや商業施設、金融機関との共同設置を広げており、台数も約１万４０００台に伸びている。

１０年で３割減

メガバンクはＡＴＭの削減を加速させる。キャッシュレス決済の普及で利用件数は減少し、現金補充や警備など１台数十万円の維持費を削減するためだ。３メガバンクを含む都市銀行の台数は、２５年９月末で１万６７７１台と、過去１０年で３６％減った。

さらなる削減に向け、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の３メガバンクは昨年、ＡＴＭの共同運用を目指して検討に入った。個別に減らしても都市部では重複が多いためで、あるメガバンクは「ＡＴＭ削減で費用を浮かせ、成長分野への投資に充てる必要がある」と解説する。

みずほ銀行は６月以降、指の静脈情報で本人確認するＡＴＭサービスを廃止する。０６年に導入したが、利用率は１％未満にとどまっており、機能を簡素化して維持費用を節約する。

手数料収入

コンビニ系は、台数を増やすほか、電子マネーのチャージなど現金の入出金以外の機能を追加して利用頻度を増やし、サービスの委託料に当たる手数料収入につなげたい考えだ。

セブン銀は、給付金の受け取りなど行政サービスや、ホテルのチェックイン機能などを開始。今月１日には、海外送金用の入金ができるようになった。日本で働く外国人のニーズに応えるためで、１０以上の言語にも対応し、在留カードで口座開設もできる。セブン銀は「あらゆるニーズに合わせて設置台数を増やしていく」（広報）と強調する。ローソン銀もチャージできる電子マネーの拡充などを図っており、「台数と機能の両方で利用機会を増やしていきたい」としている。

銀行経営に詳しい東洋大の野崎浩成教授は「利便性を高めたいコンビニ系銀行と、ＡＴＭの運営費を減らしたい大手銀行は敵対しない。ＡＴＭを外部委託する動きは広がるだろう」と話している。