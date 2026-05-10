小林幸子、“具材たっぷり”手作りの冷麺を披露「お店みたい」「美味しそう」「ビジュ美しい！」
歌手の小林幸子（72）が9日、自身のSNSを更新。具材豊かな手作りの“冷麺”を披露した。
【写真】「お店みたい」「美味しそう」涼しげな手作りの冷麺を披露した小林幸子
小林は「お友達のジョン・キョンファちゃんから、モランボンの冷麺が届いたので、早速頂きます 卵も半熟で やっぱり美味しい!!麺もコシがあって、最高 そして、付け合わせは、定期的にお取り寄せする、水茄子 最高の口福!!」とつづり、涼しげな皿にきれいに盛り付けられた冷麺の写真をアップした。
この投稿にファンからは「お店みたい」「本場の冷麺美味しそう〜」「冷麺 大好きです〜 ビジュ美しい!!」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お店みたい」「美味しそう」涼しげな手作りの冷麺を披露した小林幸子
小林は「お友達のジョン・キョンファちゃんから、モランボンの冷麺が届いたので、早速頂きます 卵も半熟で やっぱり美味しい!!麺もコシがあって、最高 そして、付け合わせは、定期的にお取り寄せする、水茄子 最高の口福!!」とつづり、涼しげな皿にきれいに盛り付けられた冷麺の写真をアップした。
この投稿にファンからは「お店みたい」「本場の冷麺美味しそう〜」「冷麺 大好きです〜 ビジュ美しい!!」などのコメントが寄せられている。