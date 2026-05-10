RIKACO「完全グルテンフリー」“お店級”手作りマフィン披露「ヘルシーで美味しそう」「作ってみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントのRIKACOが5月9日、自身のInstagramを更新。完全グルテンフリーの手作りマフィンを公開した。
【写真】59歳タレント「お店のクオリティ」粉を使わないグルテンフリーマフィン
RIKACOは「粉を使わないマフィン 完全グルテンフリー」とコメントし、白い器にブルーベリーを添えて盛り付けられたマフィンを持った自身のショットや、型に入ったマフィンが焼き上がった様子、バナナやブルーベリーなどのフルーツやメープルシロップなどの材料を写した写真を公開。「詳しい作り方はRIKACO LIFE！YouTube近日中にアップしまーす 簡単！美味しい！」と告知している。
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「ヘルシーで美味しそう」「お店のクオリティ」「作ってみたい」「YouTube楽しみに待ってます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】59歳タレント「お店のクオリティ」粉を使わないグルテンフリーマフィン
◆RIKACO、完全グルテンフリーマフィン公開
RIKACOは「粉を使わないマフィン 完全グルテンフリー」とコメントし、白い器にブルーベリーを添えて盛り付けられたマフィンを持った自身のショットや、型に入ったマフィンが焼き上がった様子、バナナやブルーベリーなどのフルーツやメープルシロップなどの材料を写した写真を公開。「詳しい作り方はRIKACO LIFE！YouTube近日中にアップしまーす 簡単！美味しい！」と告知している。
◆RIKACOの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「ヘルシーで美味しそう」「お店のクオリティ」「作ってみたい」「YouTube楽しみに待ってます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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