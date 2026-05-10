&TEAM、赤衣装でレカペ降臨「情熱的なパフォーマンスをお見せしたい」アジアツアーに意気込みも【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/10】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】&TEAM、赤衣装で圧巻オーラ
真っ赤な衣装に身を包み登場した&TEAM。HARUA（ハルア）は、「KCON」出演について「久しぶりに参加させていただくので気合いを入れて準備させていただきました」と意気込みを明かし、「赤のポイントを入ったかっこいい衣装を着ているので情熱的なパフォーマンスをお見せしたいと思います」と衣装についても触れていた。
K（ケイ）は、現在活動中の楽曲のステージも準備していると予告し「LUNÉ（ルネ／ファンネーム）のみなさんはたくさん聞いてきたと思うので、特別バージョンで準備しています。期待してください。ライブで盛り上がる曲も準備しているので楽しみにしていてください」と呼びかけた。そして、EJ（ウィジュ）は、3日後に始まるアジアツアーについて触れ「頑張って準備しているので遊びに来てください」と笑顔を見せていた。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】&TEAM、赤衣装で圧巻オーラ
◆&TEAM、赤衣装で登場
真っ赤な衣装に身を包み登場した&TEAM。HARUA（ハルア）は、「KCON」出演について「久しぶりに参加させていただくので気合いを入れて準備させていただきました」と意気込みを明かし、「赤のポイントを入ったかっこいい衣装を着ているので情熱的なパフォーマンスをお見せしたいと思います」と衣装についても触れていた。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】