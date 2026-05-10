ME:I、7人がシックな衣装で登壇 KEIKOがコラボしたいアーティスト告白【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/10】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】7人組ガールズグループ、魅力際立つシックな衣装
まばゆい装飾が施されたグレーとホワイトを基調としたシックな衣装で登場。デビューから3年連続出演していることに対し、MIU（櫻井美羽）は「全世界で人気のKCONにデビューから3回続けて出演できて本当に嬉しいです」と喜びのコメント。いつかコラボレーションしてみたいアーティストを聞かれ、KEIKO（清水恵子）はBaby DONT Cry（ベイビードントクライ）の名前をあげ、「曲がすごく好きなのでいつか機会があったらコラボしてみたいです」とラブコールを送った。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、&TEAM（エンティーム）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆ME:I・KEIKO、コラボしたいグループ告白
まばゆい装飾が施されたグレーとホワイトを基調としたシックな衣装で登場。デビューから3年連続出演していることに対し、MIU（櫻井美羽）は「全世界で人気のKCONにデビューから3回続けて出演できて本当に嬉しいです」と喜びのコメント。いつかコラボレーションしてみたいアーティストを聞かれ、KEIKO（清水恵子）はBaby DONT Cry（ベイビードントクライ）の名前をあげ、「曲がすごく好きなのでいつか機会があったらコラボしてみたいです」とラブコールを送った。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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