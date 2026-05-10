◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、レシステンシアの半弟で９番人気のバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は４角１７番手からラスト３３秒５の末脚で追い上げるも、１０着に終わった。３日の天皇賞・春をクロワデュノールで制した北村友一騎手だったが、２週連続Ｇ１勝利はならなかった。

１９年阪神ＪＦを制した半姉は２０年の当レース２着。弟は前走・チャーチルダウンズＣで４角１０番手から追い込んで３着に食い込んだ。Ｇ１切符を手にして、姉が届かなかった勝利をつかみたかったが、果たせなかった。

３歳マイル王に輝いたのは、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）。勝ちタイムは１分３１秒５。４番人気のアスクイキゴミ（戸崎圭太騎手）が２着、６番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）が３着だった。

北村友一騎手（バルセシート＝１０着）「コンディションはすごく良かったですし、レースでも集中して走れていました。３コーナーからもう少しスピードに乗りたかったけど、全体としては自分のリズムで走れていました。それだけに、最後もう少し反応してほしかったですね」

西塚洸二騎手（ギリーズボール＝１１着）「能力があることは改めて分かりました。まだこれからの馬なので、成長が楽しみです」

斎藤新騎手（ジーネキング＝１３着）「いい位置で競馬はできましたが、少し力むところがありました。脚質転換して３戦目なので、これから教えて行ければ」

津村明秀騎手（オルネーロ＝１４着）「ゲートを出てから決めようと思っていたけど、ゆっくり出たのでリズム重視で折り合いをつけていった。４コーナーまでリズム良くいけたし、しぶとく伸びてくれたけど、ベストはあと１、２ハロンあった方が良さそう。能力はある」

加藤征調教師（フクチャンショウ＝１５着）「馬の状態はすごく良かった。結果的に大外枠で外に逃げる感じになって、集中し切れていなかった。リズムに乗りきれなかったので、この結果になってしまった。力は出し切っていないので、また改めて巻き返したい」

佐々木大輔騎手（リゾートアイランド＝１６着）「ハイペースで折り合いは問題なかったけど、短い距離の馬になっていく感じです。今後も折り合いを注意していきたいです」

松若風馬騎手（ユウファラオ＝１７着）「いい枠なので先行しようと思っていました。若干テンの入りが悪かったけど、しっかり走りきってくれました。これから成長してくれると思います」

三浦皇成騎手（ハッピーエンジェル＝１８着）「ゲートを出てスムーズに動けた。さすがに最後は厳しくなったが、４コーナーまでは上手に走ってくれました」