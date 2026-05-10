◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 広島１―０Ｇ大阪（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

前節を終えて３位のＧ大阪と同６位の広島との一戦。Ｇ大阪は、４月４日の京都戦からこの日まで、アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）も含めて３７日間で１１試合を戦う過密日程のラスト１１試合目。イェンス・ビッシング監督は２２年Ｗ杯チュニジア代表ＦＷイッサム・ジェバリをベンチから外し、元日本代表ＧＫ東口順昭を先発から外すなど、１６日（日本時間１７日）のＡＣＬ２決勝・アルナスル戦（サウジアラビア）を見据えたとみられる布陣を敷いた。

前半から両チーム果敢にシュートを放ったが、１５日に北中米Ｗ杯日本代表発表を控える広島の同代表ＧＫ大迫敬介と、Ｇ大阪の１８歳ＧＫ荒木琉偉がともにゴールを許さず。０―０で折り返した。

後半に試合が動いた。先制したのは広島。２３分、敵陣ゴール前で競り合ったＦＷ鈴木章斗が相手守備陣と競り合いながらもパスを出し、走り込んだＭＦ東俊希が右足でゴールネットを揺らした。

これが決勝点となり、広島は４戦ぶり勝利。Ｇ大阪は２連敗となった。