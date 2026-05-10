畑芽育＆志田未来W主演の日10『エラー』第5話あらすじ…「これからもずっと友達でいたい」
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第5話が、きょう10日に放送される。
【動画】どうなる？… ドラマ『エラー』第5話予告編
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
■第5話「口がすべる」あらすじ
大迫未央（志田未来）と近藤家との賠償に関する話し合いは、“中田ユメ（畑芽育）が背中を押して大迫美郷（榊原郁恵）が転落死した”という真実が明かされないまま、未央の相続放棄が決定する。
本当のことを語らないユメや、良妻を演じ続ける母親の近藤紗枝（菊川怜）に嫌悪を募らせていく近藤さくら（北里琉）。嘘はつかないが言わないことがたくさんある、やはり大人は信用できないと。さくらは、口止めの代金として百万円をユメに要求。何もなかったことにすると腹をくくったユメは、さくらの要求を飲む。百万円を工面し、さくらに支払うユメだが、手紙は戻ってこなかった。さくらは、手紙は既に廃棄したというが…。
相続放棄にむけ実家を引き払うことにした未央は、実家での最後のひと時を、ユメと共に過ごす。生前の母・美郷の暮らしを思い浮かべながら、母の弱さや寂しさを理解しようとしなかった自分を責める未央の目に、次第に涙が。ユメはそんな未央を抱きしめ、「これからもずっと友達でいたい」と罪悪感に葛藤しつつも本心を伝える。ユメの心からの言葉に慰められる未央…。
そこに、美郷に線香をあげに来たという佐久間健司（藤井流星）が訪ねてくる。無理やり佐久間に留守番を頼んだユメは、佐久間の車を借りて未央と一緒に美郷の好物の買い出しへと出掛けていく。そこに今度は、家出したさくらが来訪。思いがけず佐久間と対面することになったさくらは、あの日、ユメと一緒にいた佐久間が、不倫がバレることを恐れ、父の宏（原田龍二）を放置して逃げたこと知り…。
【動画】どうなる？… ドラマ『エラー』第5話予告編
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
大迫未央（志田未来）と近藤家との賠償に関する話し合いは、“中田ユメ（畑芽育）が背中を押して大迫美郷（榊原郁恵）が転落死した”という真実が明かされないまま、未央の相続放棄が決定する。
本当のことを語らないユメや、良妻を演じ続ける母親の近藤紗枝（菊川怜）に嫌悪を募らせていく近藤さくら（北里琉）。嘘はつかないが言わないことがたくさんある、やはり大人は信用できないと。さくらは、口止めの代金として百万円をユメに要求。何もなかったことにすると腹をくくったユメは、さくらの要求を飲む。百万円を工面し、さくらに支払うユメだが、手紙は戻ってこなかった。さくらは、手紙は既に廃棄したというが…。
相続放棄にむけ実家を引き払うことにした未央は、実家での最後のひと時を、ユメと共に過ごす。生前の母・美郷の暮らしを思い浮かべながら、母の弱さや寂しさを理解しようとしなかった自分を責める未央の目に、次第に涙が。ユメはそんな未央を抱きしめ、「これからもずっと友達でいたい」と罪悪感に葛藤しつつも本心を伝える。ユメの心からの言葉に慰められる未央…。
そこに、美郷に線香をあげに来たという佐久間健司（藤井流星）が訪ねてくる。無理やり佐久間に留守番を頼んだユメは、佐久間の車を借りて未央と一緒に美郷の好物の買い出しへと出掛けていく。そこに今度は、家出したさくらが来訪。思いがけず佐久間と対面することになったさくらは、あの日、ユメと一緒にいた佐久間が、不倫がバレることを恐れ、父の宏（原田龍二）を放置して逃げたこと知り…。