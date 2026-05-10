首位争いに決着！ 富山、２試合を残して“１位フィニッシュ”確定！ 愛媛に２−０快勝
カターレ富山は５月10日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で愛媛FCと敵地で対戦し、２−０で勝利。WEST-Aグループの首位を決めた。
試合は立ち上がりから互いに譲らない拮抗した展開となった。両チームとも決定機を作りながら、なかなかゴールをこじ開けられず、スコアレスの時間が続いた。
均衡が破れたのは69分だった。富山が相手ゴール前へ迫ると、味方の放ったシュートのこぼれ球に亀田歩夢が素早く反応。最後は押し込んでネットを揺らし、待望の先制点を奪った。
リードを手にした富山はその後も攻撃の手を緩めない。すると83分、途中出場のキム・テウォンが追加点をマーク。交代カードが見事に的中し、試合を決定づけた。
最後まで集中を切らさなかった富山は、愛媛の反撃を無失点で封じ、そのまま２−０で快勝。WEST-Aグループ首位の富山は、この勝利によって２試合を残して地域リーグラウンド１位フィニッシュを確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は立ち上がりから互いに譲らない拮抗した展開となった。両チームとも決定機を作りながら、なかなかゴールをこじ開けられず、スコアレスの時間が続いた。
均衡が破れたのは69分だった。富山が相手ゴール前へ迫ると、味方の放ったシュートのこぼれ球に亀田歩夢が素早く反応。最後は押し込んでネットを揺らし、待望の先制点を奪った。
リードを手にした富山はその後も攻撃の手を緩めない。すると83分、途中出場のキム・テウォンが追加点をマーク。交代カードが見事に的中し、試合を決定づけた。
最後まで集中を切らさなかった富山は、愛媛の反撃を無失点で封じ、そのまま２−０で快勝。WEST-Aグループ首位の富山は、この勝利によって２試合を残して地域リーグラウンド１位フィニッシュを確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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