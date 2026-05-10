第2次世界大戦の歴史改ざんを断固として阻止＝プーチン大統領

ロシアのプーチン大統領は5月9日、モスクワのクレムリンで、第2次世界大戦の歴史を改ざんし、ナチスを美化しようとするいかなるたくらみも断固として阻止しなければならないと述べ、ナチスの戦犯はニュルンベルク裁判で有罪判決を受けており、その犯罪は時効の対象にならないと強調しました。

クレムリンのウェブサイトによると、プーチン大統領は同日、戦勝記念日のレセプションで外国の要人や来賓に対し、「ソ連人民がナチズムを粉砕するために決定的な貢献をしたことは周知の事実である」と述べた後、「これは偉大な勝利であり、われわれはすべての反ファシズム同盟の戦士の功績を敬い、この戦いの同盟と兄弟のような友情を永遠に記憶する」と強調しました。

プーチン大統領はまた、「第2次世界大戦の歴史を改ざんし、ナチス分子や敵に通じた反逆者を美化しようとするいかなるたくらみも断固として阻止しなければならない」と強調しました。

プーチン大統領はさらに、「現在、より公正な多極的枠組みが形成されつつあり、『国連憲章』のあらゆる原則を基礎とし、「平等かつ不可分」な安全保障原則に基づき、各国の文化と文明の多様性を考慮し、各国民が自らの運命を決定し、先人の伝統と教えを継承する権利を尊重しなければならない」と述べました。

ロシアは9日、モスクワの赤の広場でロシア戦勝81週年を記念するパレードを行いました。（提供/CGTN Japanese）