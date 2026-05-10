「日本ミードフェスタ」でミードを見せる金市商店の市川拓三郎社長＝2026年3月、東京都北区

蜂蜜と水を主原料につくる醸造酒「ミード（蜂蜜酒）」が、国内で熱気を帯び始めている。約1万4千年前に初めて飲まれた世界最古の酒とされ、蜜の元となる花の種類で風味が異なる魅力がある。生産企業はこの20年で30社を超えた。酒造会社や養蜂家、蜂蜜商店が自らの強みを生かして商品を開発し、新たな愛飲家層の開拓に力を入れる。（共同通信＝相沢一朗）

栃木県大田原市の酒蔵、天鷹酒造は2015年からミードを販売している。本場欧州で用いるワイン酵母ではなく日本酒酵母を用い、爽やかな口当たりが特徴だ。開発した大西陸さん（34）は「甘さを残しつつ、飲みやすさにこだわった」と語る。

今後は食事に合う辛口の「ドライミード」や、瓶の中で2次発酵させる商品の発売も予定する。尾崎宗範社長（65）は「ミードは食後酒とされることが多いが、実は多様な飲酒シーンに合う」として認知度向上に期待する。

業界団体の日本ミード協会（京都市）が3月、東京都北区で開催した試飲販売イベント「日本ミードフェスタ」には、国内外から18ブランドが出展。2月にポーランドで開かれた国際品評会で、日本から3社6品が受賞したことが報告され、来場した約500人が熱心につくり手の話を聞いた。

2品が受賞した金市商店（京都市）は、1930年創業の蜂蜜店。海外産ミードを輸入したのを機に、2024年からミードづくりに参入した。市川拓三郎社長（42）は「大学の醸造研究者と、ゼロからアイデアを出し合った。専門店だからこそ、蜂蜜の多様性を表現できた」と話す。

ミード協会の佐藤利也理事長も「日本には清酒の醸造技術があり、参入障壁は低い」と背中を押す。「同じ醸造酒の日本酒に比べアルコール度数が低く手軽で、原料が蜂蜜で健康志向だ。低価格化や商品展開で、『当たり前に知っている酒』の一つにしたい」と語った。

東京都北区で開かれた「日本ミードフェスタ」＝2026年3月

東京都北区で開かれた「日本ミードフェスタ」＝2026年3月

ミードを販売している天鷹酒造の大西陸さん（左）と尾崎宗範社長＝2026年4月、栃木県大田原市