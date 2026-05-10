俳優の黒田勇樹さんが5月8日、自身のインスタグラムで母・黒田純子さんの訃報を報告しました。



【写真を見る】【 黒田勇樹 】 最愛の母・純子さんの死去を報告 「享年67歳。死因は脳の癌でした」「亥年生まれらしく、猪突猛進で、恋にも仕事にも真っ直ぐな人生だったと思います。あと、子育てにも」





黒田さんは「母・黒田純子 逝去のご報告 突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません」と書き出し、「母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした」と報告しました。



葬儀は5月4日・5日に「お別れ会」として執り行われ、黒田さんは「沢山の方の笑顔や涙に見守られながら旅立っていきました」と綴っています。







黒田さんは投稿の中で、「最後は少し苦しそうではありましたが、僕が冗談を言うと怒ったり笑ったりと、『こんなに反応できるはずがない』とお医者さんが驚くほど、感情豊かに最期まで生き切った人でした」と母の最期の様子を伝えました。







また、母との思い出として、17歳ごろのエピソードを明かしています。母子家庭で二人暮らしだったという黒田さん。純子さんはマネージャーも務めていたといい、四六時中一緒にいるような生活の中で反抗期を迎えたと振り返りました。「ある朝起きたら、母がとても楽しそうに『となりのトトロ』を観ていたんです。一瞬で終わりました」と、反抗期が終わるきっかけとなった場面を語っています。









現在44歳の黒田さんは、「20代後半の小娘が、一人で子育てをする」と当時の母の苦労に思いを馳せ、どれほど大変だったか今になって少し想像できると記しています。







投稿の締めくくりには、「皆様、母を愛してくださってありがとうございました。時々、笑い話にでも登場させて、思い出してあげてください」と、ファンへの感謝の言葉を添えました。



黒田さんは生後10ケ月からモデルとして活躍し、子役時代に時NHK大河ドラマ「武田信玄」に信勝(信玄の孫)役で出演。

1990年・ミュージカル「オリバー!」の主役オリバーに抜擢されました。

1998年「学校III」で映画初主演。2004年人気ヒーロー番組の映画版「仮面ライダーブレイド MISSING ACE」に“グレイブ”に変身する志村純一役で出演。

他の出演作に舞台「母さん」「スタンド・バイ・ミー」、ミュージカル「ビューティフル・ゲーム」、テレビ「ワリと普通の家族」「人間・失格」「セカンド・チャンス」「武田信玄」「名探偵・明智小五郎」「元気をあげる」「ひとつ屋根の下2」など。



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