女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」１０日の新木場大会で、ワールドジュニア王者の暁千華（２０＝マーベラス）が挑戦者のＹＵＮＡ（２２）を下しＶ２に成功した。

暁は今年１月の仙台大会でＹＵＮＡを破り王座初戴冠。スパイク・ニシムラからの初防衛戦（４月、後楽園）に勝利し、この日リマッチを受けて立った。

互いの意地が交錯する攻防の中、暁はＹＵＮＡの腕固めでもん絶。さらにはスリングブレイド、ＧＯ ＳＴＲＡＩＧＴでフォールを狙われるピンチに陥った。

それでもアックスボンバーで反撃に転じると全女式抑え込みを敢行。一度はブリッジで粘られ脱出を許すが、バックドロップで追撃し３カウントを奪った。

試合後、暁は王者としての責任感を吐露。「今この仙女のベルトを巻いている自分に満足できていません。このベルトに持っていかれるんじゃなくて、自分がこのベルトの価値をもっと上げていかなきゃいけない」と義務付ける。その上で「３年未満の若手全員とやるぐらいでやっていきたいと思っています。これからの自分に期待してください」とさらなる防衛ロードを見据えていた。