「Tシャツ、カジュアルになりすぎる」問題 → 解決！【ZARA】40・50代の「おすすめTシャツ」

Tシャツは楽ちんだけれど、大人にはカジュアルすぎると思うことも。カジュアルな中にも女性らしさのあるデザインなら、上品に仕上げたい大人コーデにもなじむはず。そこで今回は、レースやフリルがあしらわれたTシャツを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

繊細なレースで装いに華やかなアクセントを

【ZARA】「レースコンビＴシャツ」＜エクリュ＞ \3,590（税込・セール価格）

華やかなレースがドッキングされたTシャツは、大人コーデを格上げしてくれる予感。アシンメトリーの裾もアクセントになり、装いに新鮮さを添えてくれます。スカートと合わせればフェミニンに、パンツを投入すれば甘さを抑えた大人っぽいスタイルに。

たっぷりのフリルでロマンティックムードに

【ZARA】「フリルショートスリーブTシャツ」\3,990（税込）

生地を重ねたボリューミーなフリル袖が目を引くこちらのTシャツは、1枚で主役級の存在感。身頃はシンプルなので派手見えすることなく、大人も着やすそうです。気になりがちな肩や二の腕をふんわりと覆ってくれるのもポイント。ジーンズと合わせてカジュアルに、スカートと合わせてきれいめにも決まる着まわしやすい一枚です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。