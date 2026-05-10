◆パ・リーグ ソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）

ロッテは３カード連続の負け越しで、借金は今季ワーストタイの７となった。

先発したドラフト２位・毛利海大（明大）は４回１／３、９０球を投げて５安打１四球、５奪三振、５失点で２敗目を喫した。福岡・田川市出身で、福岡大大濠に進んだ左腕はプロ入り後初めてみずほペイペイＤで登板したが、３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる３勝目はならなかった。

２回に井上の２号２ランで先制点をもらったが、３回１死から庄子に中前安打。続く周東に右越えに適時三塁打を打たれた。さらに三塁走者の周東には本盗を決められて、同点に追いつかれた。４回には先頭の栗原に勝ち越しの１０号ソロを被弾。５回には周東に中前適時打を許して、２番手の高野脩と交代した。

打線は５回２死一、三塁では上田が空振り三振、６回２死一、二塁では代打・池田が空振り三振に倒れるなど、好機であと１本が出なかった。

１１日は試合がなく、１２日から日本ハム３連戦、（ＺＯＺＯ）、１５日からオリックス３連戦（同）を戦う。