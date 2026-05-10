◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

元世界ランク１位の宮里藍さんが大会を総括した。河本結（リコー）が通算１オーバーで優勝。オーバーパー決着となるタフな条件となり「見ていて疲れるぐらい力が入りました」とコメント。伸ばし合いが多い日本ツアーだが、「メジャーだからこそのセッティング。こういう試合があってもいいな」とメジャーらしい難セッティングは納得だと話した。「これだけ難しいセッティングだからこそ、最後はあれだけしびれる展開になった。河本選手はすごかった」と優勝者をたたえた。

９日の第３ラウンドは終始、強風が吹き荒れる一日となった。平均スコアは７９・７４とタフな条件となった。「疲弊するような内容だったと思うんですけど、風ばかりはコントロールできない。それはみんな同じコンディションですし、大変だったと思う。でも、それも含めて最後まで自分をブラさずにプレーできていたのはすごい」とプレーした６６人をたたえた。

優勝した河本に対しては「４日間通して、本当にマネジメントをすごい徹底している印象があった。手前から、というのを徹していて、それをブレずにやっている」とメジャー仕様の硬くて速いグリーンに合わせたマネジメント力を評価した。この日の後半は、ショットのタイミングがぶれる場面もあったが、終盤の１７、１８番で連続バーディーを奪い、勝負を決定づけた。「勝負どころでしっかり寄せられる力が素晴らしかった」と絶賛した。