◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人が中日に逆転勝ちし、今季初の４連敗と今季ワーストの借金２を回避した。序盤から２度リードを奪いながら逆転される苦しい展開だったが、６回に浦田俊輔内野手が逆転２点三塁打。シーソーゲームを勝ちきり、１日で勝率５割に復帰した。

序盤は嫌な展開で推移した。２回に平山が先制打を放つも、今季初先発の森田が３回にカリステに同点ソロを被弾。４回にダルベックの８号２ランで勝ち越した直後にも、鵜飼に同点２ランを浴びた。

５回にピンチを招いて降板すると、２番手の船迫が細川に勝ち越し犠飛を献上。森田は５回途中４失点と試合を作れず、チームはこの試合、初めてリードを許した。

だが、この日の打線は粘り強かった。５回３失点で降板した中日のドラフト２位右腕・桜井からメヒアに継投した６回、２死二、三塁から浦田が前進守備の外野の頭を越える右中間へ逆転二塁打。６試合ぶりの先発起用に応え、「お母さんいつもありがとう」と母の日に感謝を口にした。

この日は母の日。浦田の母・智美さんはバレーボールのインターハイで優勝したアスリートだ。「ピンチをチャンスに」という母からの教えを実践する一打で、ゴールデンウィークから波に乗れないチームを救った。

巨人は８回、代打・坂本が左前安打を放ち、打撃の神様・川上哲治を超える球団歴代単独１位の通算１６６４単打を記録。この一打で好機を拡大し、吉川が貴重な適時打を放ってリードを２点に広げた。

９回には浦田の２点二塁打などで３点を追加。背番号３２はこの日３安打で自己最多の４打点と気を吐いた。６回を抑えたドラフト２位の田和はデビュー１５試合連続無失点。チームは１日で借金生活に別れを告げて３位に再浮上し、１２日から広島と２連戦（岐阜、福井）に臨む。