◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

中日は救援陣が崩れて、競り負けた。チームの連勝は２でストップ。広島が勝利したため、再び最下位に後退した。

序盤から追う展開。打線はカリステの１号ソロと鵜飼の２号２ランなどで必死に食らいついた。３―３の５回に１死二、三塁とチャンスを広げて、先発・森田をマウンドから引きずりおろすと、細川が２番手・船迫から中犠飛を放ち、勝ち越しに成功した。

だが、２番手・メヒアが誤算だった。４―３の６回。先頭のダルベックを歩かせながらも、２死までこぎつけた。だが、平山の中前二塁打で、２死二、三塁とされると、８番・浦田に右中間への適時三塁打で２点を奪われて逆転を許した。４―５の８回には藤嶋も追加点を献上。終盤にも失点が重なった。

自身５度目の先発となったドラフト２位・桜井頼之介投手は、５回４安打３失点だった。２回に先制点を献上。同点の４回には、ダルベックの２ランで勝ち越され、「援護点をもらった後のイニングを抑える」という課題は克服できなかった。それでも、鵜飼の同点２ランで援護をもらった直後の５回には得点圏に走者を置いたものの、要所を押さえてゼロを刻んだ。

巡ってきた母の日のマウンド。応援に駆けつけた母・麻衣子さんに贈るはずだったプロ初勝利は次回以降にお預けとなった。「いろいろ反省するところはあります」と肩を落とした

リードを許した６回以降は巨人の中継ぎ陣を攻略できず、力尽きた。