◇プロ野球セ・リーグ 巨人 9-4 中日(10日、バンテリンドーム)

ここまで3連敗としていた巨人。打線の奮起もあり連敗を止め、同一カード3連敗も阻止しました。

この日の先発は今季初登板を迎えた森田駿哉投手。初回からヒットを浴びる中、粘投を見せます。これを援護したい巨人打線は2回に先制。先頭のダルベック選手がヒットで出塁すると、2アウトまで追い込まれるも、平山功太選手が先制タイムリーを放ちました。

それでも試合はシーソーゲームの展開に。3回にカリステ選手の同点ソロを浴びると、4回にダルベック選手が勝ち越し2ラン。直後に鵜飼航丞選手の同点2ランを浴びるという、点の取り合いとなりました。

森田投手は5回、連打と送りバントで1アウト2、3塁のピンチを招き降板。続く2番手・船迫大雅投手が犠牲フライを許したことで、中日にこの日初の勝ち越しを許しました。

そんな中、巨人打線は攻撃の手を緩めず。6回には2番手・メヒア投手を前に、四球とヒットで2アウト2、3塁とすると、浦田俊輔選手が逆転の2点タイムリー3塁打を放ちました。さらに8回にも藤嶋健人投手を相手に、浦田選手の四球と代打・坂本勇人選手のヒットで2アウト1、2塁のチャンスメイク。続く吉川尚輝選手のタイムリーで1点を追加しました。

浦田選手は9回にもタイムリーを放ち、この日3安打4打点の大暴れ。タイムリー後のコメントでも「お母さんいつもありがとう」と言葉を寄せていましたが、母の日にチームを勝利に導く躍動を見せました。

なお状態が心配されていた巨人・大勢投手は、5日ヤクルト戦以来の登板。先頭に四球を許すも、後続を併殺打に取るなど、打者3人で無失点に抑えています。