華原朋美、6歳息子と“ほっこり”2ショット「とーっても幸せそう」「素敵なお写真」 “こどもの日”に家族でお出かけ
歌手の華原朋美（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。息子（6）との2ショットを公開した。
【写真】「とーっても幸せそう」6歳息子との“お出かけ2ショット”を披露した華原朋美
「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」とうれしそうに明かした華原は、息子との“お出かけショット”を9枚アップ。
「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」「サファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり」と多くの思い出ができたようで、「ぴゅありてぃ〜な子供から貰う心優しい気持ちはこれからも大切にしていきたいと思います 8月から全国ツアーが来年の3月まで始まりますから今のうちに沢山の思い出を いつも優しい気持ちにしてくれる子供に感謝です」と愛情たっぷりにつづった。
親子愛あふれるこの投稿には、「とーっても幸せそう」「至福のひと時ですね」「素敵なお写真ありがとうございます」「ともちゃんが元気そうで嬉しい」「たくさん癒されてまた素敵な歌をたくさん聴かせてね」などの反響が寄せられている。
華原は、2021年8月にオンライン会見を開催し「大好きな人と結婚しました」と発表。19年8月には一般男性との間に第1子となる男児を出産していた。
【写真】「とーっても幸せそう」6歳息子との“お出かけ2ショット”を披露した華原朋美
「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」とうれしそうに明かした華原は、息子との“お出かけショット”を9枚アップ。
「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」「サファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり」と多くの思い出ができたようで、「ぴゅありてぃ〜な子供から貰う心優しい気持ちはこれからも大切にしていきたいと思います 8月から全国ツアーが来年の3月まで始まりますから今のうちに沢山の思い出を いつも優しい気持ちにしてくれる子供に感謝です」と愛情たっぷりにつづった。
華原は、2021年8月にオンライン会見を開催し「大好きな人と結婚しました」と発表。19年8月には一般男性との間に第1子となる男児を出産していた。