5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にチャン・ハヌムが出演。清涼感たっぷりのステージで会場を盛り上げた。

【映像】スタイル抜群！美しすぎるビジュアルが話題のハヌム

チャン・ハヌムは、ALPHA DRIVE ONEが誕生したサバイバルオーディション『BOYS II PLANET』に出演し、圧倒的ビジュアルとスキルで人気を集めたソロアーティスト。4月に2nd EP『DAYDREAM』をリリースし、今月末には東京でファンミーティングを行うなど、日本でも積極的に活動を行っている。

今回、ハヌムはオープニングアクトとして登場。ジャケットスタイルの衣装をまとい、ステージに登場すると「WANNA」で幕開け。爽やかな歌声に力強いラップと軽快なダンス、そして神秘的なビジュアルで会場を圧倒していく。

みなさんの前でステージができて幸せ

MCでは「貴重なお時間を割いて観に来てくださって、本当にありがとうございます！」と、日本語で観客へ感謝を伝えるハヌム。さらに「初めての方もいらっしゃると思いますが、記憶に残れるように頑張ります！」とかわいらしくガッツポーズを見せた。

続いて、彼の伸びやかなボーカルをたっぷりと堪能できる「Kingdom come」、そして「横浜、声出せー！」の煽りから「Only 1」をパワフルに歌唱。広い会場を見渡しながらファンひとりひとりに歌声を届けていく。

「みなさんの前でステージができて幸せでした」と満足げなハヌム。しかし終わりが近づき、「もうすぐ最後の曲になります」としょんぼりしたような表情を見せると、ファンからも「イヤだー！」と残念がる声が上がる。

「この気持ちをすべて込めて、最後のステージをお届けします」のコメントから披露したのは、「Constellation」。幻想的なサウンドにのせて繊細で力強い高音を会場に響かせ、ファンを魅了。最後は「ありがとうございます！また会いましょう！約束！」と挨拶し、「愛してる〜！」とファンにハートを届け、ステージを締めくくった。

視聴者からは、「ほんとに頭身がメロい」「ハヌム神々しい」「顔がすごい」「ジェジュンの系統のお顔」「投票してたよ〜」と端正なビジュアルと美しい歌声へのコメントが多く集まった。

（セットリスト）

1 WANNA

2 Kingdom come

3 Only 1

4 Constellation

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）