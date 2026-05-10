プレミアリーグ第36節マンチェスター・シティ対ブレントフォードの一戦は3-0でシティの勝利に終わった。



前半はシティが攻め込むも、得点が奪えず0-0でハーフタイムに。後半序盤も同様の流れだったが、60分にジェレミー・ドクが得意な形からゴールを挙げて先制。75分、後半アディショナルタイムにも得点が決まり、終わってみれば3-0の快勝に。



シティは勝ち点3を積み上げ、74ポイント。首位アーセナルとの勝ち点差を「2」まで縮めた。





試合後、シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が『TheGuardian』にて、アーセナルとの優勝争いに言及した。「我々は過去のリヴァプールとよく似たチームと戦っている。無敗でCL決勝に進み、長いシーズンを通してリーグ首位を維持している。(リーグ制覇は)我々の手に委ねられているわけではない。彼らが勝ち点を落とすかどうかにかかっている。我々にできることは水曜日に勝利し、FAカップの決勝を戦いに、ボーンマスに遠征するだけだ」「あと2週間でシーズンは終わる。今季は大好きなシーズンだった。2位でシーズンを終えるのは最低限の目標だから本当に嬉しい。カラバオカップはすでに取っているし、ウェンブリーでのカップ戦決勝は素晴らしい日になるだろう」シティとリーグを争うアーセナルはウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレスとの試合を残している。全勝であればそのまま優勝、1試合でも落としてしまうと再びシティとのレースになる。ペップ監督は「頑張れアイアンズ(ウェストハムの愛称)」とウェストハムに期待を寄せるコメントを残し、ブレントフォード戦後の記者会見をあとにした。