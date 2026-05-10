◆パ・リーグ 西武６―１楽天（１０日・ベルーナドーム）

楽天は西武３タテを喫し４連敗となった。

この日は母の日。第１打席では、野手スタメン９人のうち４人がピンクのバットを使用していた。バット以外にも各選手がスパイクやリストバンドにピンクをあしらい母への感謝を表現していた。

今季３勝目を懸けて先発した楽天の滝中瞭太投手は１回２／３を投げ３安打２失点で、今季自己ワーストとなる２回途中での降板となった。

初回、先頭の長谷川に死球を与えなおも２死一塁。ネビンに投じた初球。１４３キロの直球を右越えに運ばれ先制点を献上。続く林安可に死球を与えてしまい、初回から制球が乱れた。

０―１の２回１死満塁、西川に中犠飛を打たれ２点目を奪われた。直後に２番手の津留崎がマウンドに上がり３８球で交代。三木監督はベンチで険しい表情を浮かべていた。

０―２の３回から２番手・津留崎に代わって３番手で藤井が２３年１０月１０日のロッテ戦（楽天モバイル）以来９４３日ぶりのリリーフ登板をした。この回先頭のネビンに投じた３球目。１３５キロの変化球を左翼席に運ばれ、いきなり１点を奪われた。

０―３の４回先頭。滝沢を歩かせなおも１死二塁。続く西川に投じた４球目のスライダーを右翼席にはじき返され５点目を献上した。

最速１４２キロの直球にスライダーやシュートを織り交ぜ５０球のロングリリーフ。６回の守備から田中千がマウンドに上がり交代となった。

５回には代打の太田が左前適時打で１点を返すも反撃はここまでとなった。

１１日のオフを挟み１２日にオリックス戦（弘前）を迎える。