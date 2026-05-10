2児の母・吉瀬美智子、9歳次女の「初めての書道教室」作品多数公開「ワードセンスが秀逸」「個性的で素敵な書」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の吉瀬美智子が5月10日、自身のInstagramを更新。次女の書道作品を公開した。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「ママへの愛が溢れてる」9歳次女の書道作品
吉瀬は「次女9歳、初めての書道教室にて」とコメントし、作品を投稿。「母の日」「カレーうどん」、中国で最も画数が多いとされている複雑な形の「ビャン」という漢字が書かれている3枚に加えて、「だいすき（ママッ）母」と書かれハートのイラストが添えられている作品を持ち笑顔を見せている自身のショットも公開し、「どうやらお腹が空いていたみたい 独特なワードセンス、ビャンビャン最高 Happy Mother’s Day」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ママへの愛が溢れてる」「ワードセンスが秀逸」「個性的で素敵な書」「見ていて楽しくなる」などと反響が寄せられている。
吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「ママへの愛が溢れてる」9歳次女の書道作品
◆吉瀬美智子、次女の書道作品公開
吉瀬は「次女9歳、初めての書道教室にて」とコメントし、作品を投稿。「母の日」「カレーうどん」、中国で最も画数が多いとされている複雑な形の「ビャン」という漢字が書かれている3枚に加えて、「だいすき（ママッ）母」と書かれハートのイラストが添えられている作品を持ち笑顔を見せている自身のショットも公開し、「どうやらお腹が空いていたみたい 独特なワードセンス、ビャンビャン最高 Happy Mother’s Day」とつづっている。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ママへの愛が溢れてる」「ワードセンスが秀逸」「個性的で素敵な書」「見ていて楽しくなる」などと反響が寄せられている。
吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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