2児の母・吉瀬美智子、9歳次女の「初めての書道教室」作品多数公開「ワードセンスが秀逸」「個性的で素敵な書」と反響

2児の母・吉瀬美智子、9歳次女の「初めての書道教室」作品多数公開「ワードセンスが秀逸」「個性的で素敵な書」と反響