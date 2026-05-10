「今日好き」雨宮未苺（みるき）美ボディ際立つベアトップコーデに反響「バックショットに目が釘付け」「破壊力すごすぎ」
【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が5月9日、自身のInstagramを更新。ベアトップを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「破壊力すごすぎ」美ウエストのぞくベアトップ姿
雨宮は「キャンプ行ってきた いいGWになりました」とつづり、キャンプ場でのプライベートショットを投稿。「ノーマルカメラで撮ったらめっちゃ良いの撮れた」とつづり、赤色のベアトップにデニムを合わせたコーディネートで、美しい背中や肩のラインと、引き締まったウエストをのぞかせている。
この投稿には「こんな美人目立っちゃう」「破壊力すごすぎ」「デコルテ綺麗すぎ」「スタイルレベチ」「バックショットに目が釘付けになる」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。未苺は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「破壊力すごすぎ」美ウエストのぞくベアトップ姿
◆雨宮未苺、ベアトップ姿で美ウエスト際立つ
雨宮は「キャンプ行ってきた いいGWになりました」とつづり、キャンプ場でのプライベートショットを投稿。「ノーマルカメラで撮ったらめっちゃ良いの撮れた」とつづり、赤色のベアトップにデニムを合わせたコーディネートで、美しい背中や肩のラインと、引き締まったウエストをのぞかせている。
◆雨宮未苺の投稿に反響
この投稿には「こんな美人目立っちゃう」「破壊力すごすぎ」「デコルテ綺麗すぎ」「スタイルレベチ」「バックショットに目が釘付けになる」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。未苺は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
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