「寄りの顔は狂人」シソンヌ・じろう、推しのタオルを掲げる中年ファン姿を披露！ 「居そうw」「かわちぃ」
「寄りの顔は狂人」シソンヌ・じろう、推しのタオルを掲げる中年ファン姿を披露！ 「居そうw」「かわちぃ」
お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは5月10日、自身のInstagramを更新。推しのタオルを掲げる中年ファンの姿を披露しました。
【写真】シソンヌ・じろう、「寄りの顔は狂人」
「寄りの顔は狂人」じろうさんは「LIFE！ ON STAGE 2日目。ラストコントで竹脇みつるタオルを掲げる中年ファン。寄りの顔は狂人。みつるは見てくれてるはず」とつづり、2枚の写真を投稿。誰もいない大規模な会場で、「T.MITSURU」とプリントされたタオルを掲げるじろうさんの姿が。2枚目の写真では、何ともいえない表情がはっきりとうかがえます。
この投稿にコメントでは「居そうw」「中高年の私も掲げます」「かわちぃ」「昨日さいっこうでした！！！ ずーっと笑いっぱなし」「お疲れ様です最高に楽しかったです」などの声が寄せられています。
『LIFE!』史上最大規模のコントライブに出演NHKが制作・放送するコント番組『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』の新作コントライブを9、10日の2日間、神奈川県横浜市・ぴあアリーナMMで開催。コントライブに出演するじろうさんは、9日の投稿で、同じく出演者の俳優・西田尚美さんやお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅さん、ココリコの田中直樹さん、元和牛の川西賢志郎さんなどとのリハーサルの様子を披露しています。(文:福島 ゆき)
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