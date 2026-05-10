頑張れ！ウェストハム――マンC名将ペップ、まさかの他クラブにエール→逃亡…プレミア優勝争いと残留争いが“リンク”
ペップ節が炸裂した。
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いる２位のマンチェスター・シティは、８位のブレントフォードとホームで対戦。60分にジェレミー・ドク、75分にアーリング・ハーランド、90＋２分にオマル・マルムシュが得点し、３−０で快勝した。
この結果、首位を走るアーセナルとの勝点差を２に縮めた。そのアーセナルは10日に18位のウェストハムと敵地で対戦するなか、グアルディオラ監督の“心の声”が、ブレントフォード戦後の会見で飛び出した。
全ての質疑応答が終わった時だった。シティ在任10年を数える名将は、ウェストハムのエンブレムに描かれている、交差するハンマーのジェスチャー付きで「Come on you Irons!」と口にし、逃げるように席を立ったのだ。
「iron」は鉄の意味。元々鉄工所のクラブだったウェストハムは、「Irons」とも呼ばれ、スタンドのサポーターは「Come on you Irons!」と声援を送っている。
降格圏に沈み、トッテナムと激しい残留争いを繰り広げているウェストハム。思いがけないエールも力に変え、結果的にシティをアシストできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ペップ、会見の最後にジェスチャー付きで「頑張れ！ウェストハム」→逃亡
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いる２位のマンチェスター・シティは、８位のブレントフォードとホームで対戦。60分にジェレミー・ドク、75分にアーリング・ハーランド、90＋２分にオマル・マルムシュが得点し、３−０で快勝した。
この結果、首位を走るアーセナルとの勝点差を２に縮めた。そのアーセナルは10日に18位のウェストハムと敵地で対戦するなか、グアルディオラ監督の“心の声”が、ブレントフォード戦後の会見で飛び出した。
全ての質疑応答が終わった時だった。シティ在任10年を数える名将は、ウェストハムのエンブレムに描かれている、交差するハンマーのジェスチャー付きで「Come on you Irons!」と口にし、逃げるように席を立ったのだ。
「iron」は鉄の意味。元々鉄工所のクラブだったウェストハムは、「Irons」とも呼ばれ、スタンドのサポーターは「Come on you Irons!」と声援を送っている。
降格圏に沈み、トッテナムと激しい残留争いを繰り広げているウェストハム。思いがけないエールも力に変え、結果的にシティをアシストできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ペップ、会見の最後にジェスチャー付きで「頑張れ！ウェストハム」→逃亡