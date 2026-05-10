お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が10日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。忘れられない初対面を明かした。

木村が「ノブさんのやつは、テレビ朝日系の」と切り出すと、ノブも「そう。『ノブナカなんなん？』で、木村さんが『未来への10カウント』の宣伝で来てくださった」。

大悟も「その話も僕はすぐ聞きました、ノブから。“オープニングとかむちゃくちゃ格好良かった”って」。ノブも「もう本当にかっこ良すぎた。初木村拓哉さんだったんですよ」とした。

木村が「初木村拓哉っておかしいでしょ！」とツッコむも、ノブは「ド緊張してたんですよ。僕も弘中（綾香）ちゃんも、見取り図もみんな大緊張してたら、木村さんが現れて。しかも木村さんもドラマを撮って、ヘトヘトボクシングして」と話すと、木村も「いや確かにヘトヘトだった」と笑った。

ノブは「“これ2時間やってまたドラマ”って間に来てくださったのも知ってるから、“やべぇ”みたいな感じで。木村さんはスッと入って。なんかテレ朝中のスタッフがいました。いや本当に」と話すと、「いないよ。それはないよ」とツッコミ。大悟も「あれ別に木村さんが引き連れているわけじゃなくて、たぶん見たくてひっついてきているやつが何人かいると思うんすよ、関係なく」とした。

ノブは「木村拓哉さんだと思ったら、木村さんがクールに“あ、こんにちは”って言って来てくださって。やっぱりバラエティーのテンションじゃないから。木村さんがゲスト席につかれて、スタッフもそりゃ慌てるやん。“大丈夫かな”みたいな感じでピリッとしたら、“さあ始まります”ぐらいの時に、木村さんが“いっちゃおうよ”って言ってくれたんですよ」と回顧。「“えー！”ってなって、“クールキムタクじゃなくて、バラエティーキムタクに切り替えてくれた”ってなった瞬間、みんな、戦（いくさ）みたいに“うおー！”ってなったんですよ」と振り返った。

大悟も「その力があるんですよ、絶対に」と声をかけると、木村は「ないない、ないない。そんな」と否定。それでも、ノブは「パーッとみんなの緊張感が解けて、みたいなのが最初、木村さんで」と話すと、木村も「凄い僕も覚えてます」とした。