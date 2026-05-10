◇ラグビー ＮＴＴリーグワン２０２５―２６ 第１８節 神戸 ２４―１９ 東京ベイ（１０日、スピアーズえどりくフィールド）

レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、神戸が東京ベイを２４―１９で下し、１６勝目（２敗）。勝ち点を７５に伸ばして１位埼玉（同７４）を上回り、ＲＳ１位で準決勝に進んだ。４敗目（１４勝）を喫した東京ベイは３位となり、準々決勝（２４日）で６位のＢＬ東京と戦う。ホーム「えどりく」では、トップリーグ時代の２０１９年から３０試合目で、初めて黒星を喫した。

先制は東京ベイ。前半１０分、敵トライエリア前の再スタートから、フッカーのマークスが１人で運んでトライ。キックも決まり７―０とする。神戸は同１６分、ＳＯ李承信がＰＧを沈めて３点を返すが、１８分にチームの反則の繰り返しにより、プロップ山下裕史がイエローカードで１０分間の一時退場。直後のスクラムから、東京ベイはＷＴＢ木田晴斗のトライにつなげる。１４―３。

神戸の反撃は前半２７分。敵陣での１３次攻撃から、ＣＴＢリトルが相手のタックルをはがしながらトライ。キックも決まり１０―１４とする。東京ベイは同３２分、ＷＴＢ木田が危険なタックルでイエローカード。３５分に逆転トライを許すが、３分後に敵陣右サイド深くのラインアウトからモールを一気に押し込み、フッカーのマークスがトライ。１９―１７とし前半を折り返した。

後半は１２分、神戸のフランカー、コストリーが危険なプレーのためイエローカードを受ける。１０分間数的不利でも敵陣でプレーしペースを握るが、得点にはつながらず。互いに無得点で迎えた同２８分、均衡を破ったのは神戸。敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、トライライン際の攻防を制して得点。２４―１９とスコアをひっくり返す。最後は逃げ切って神戸の勝利。レギュラーシーズン１位を決めた。