女優の見上愛が１０日、都内で行われた「看護の日」イベント「ＫＡＮＧＯ部！」にスペシャルサポーターとして出席した。

現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜・前８時）に出演。明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。見上は不運が重なり、若くしてシングルマザーになった看護師を演じる。演じる上では「明治時代の女性は家で将来が決まることが多かった。（看護師の）第一人者になる覚悟、強さを大切にしたいな」と意識。役作りのために聞いた看護師の友人、ナイチンゲールを研究する教授らの声を大切にしているという。

撮影で苦労したことには「シーツの敷き方」。わずかなシワを残さず、すばやくするプロの姿に「最初は戸惑った。シワがあると（撮影が）オッケーにならなくて何度もやった。いまだにプロの方のようにうまくできない」と撮影から半年以上が経った今も悩んでいる様子。「やっと２人で敷くのはできるようになったけど、実際は１人でシワなく早くできてるけどそれはできない」と続けた。

この日は会場とＹｏｕＴｕｂｅ配信に、看護師を目指す多くの人が集まった。「一歩踏み出さないことには、何も始まらない。チャレンジできることは恵まれていること。まずチャレンジして。失敗しても残念がることではない。失敗は次の人生の豊かさにつながるもの」と背中を押していた。

日本看護協会がが近代看護の礎を築いたナイチンゲールの誕生日である５月１２日を「看護の日」とし、毎年「看護の未来を見つけに行こう」とイベントを行っている。