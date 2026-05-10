りんごちゃん「混ぜるだけ」缶詰め活用の簡単炊き込みご飯風料理に反響「見た目の高級感すごい」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/05/10】ものまねタレントのりんごちゃんが5月9日、自身のInstagramを更新。簡単にできる炊き込みご飯風手料理を公開した。
【写真】37歳ものまねタレント「アイデアがすごい」土鍋に入った炊き込みご飯風簡単手料理
りんごちゃんは「割烹着でも着て混ぜるだけ」とコメントし、土鍋に入った「カニイカホタテ炊き込み風」の手料理を公開。「いか缶 かに缶 ほたて缶 めんつゆ（最強万能調味料） ご飯は炊いたご飯でもレンチンご飯でもなんでもok 混ぜ合わせ温めるだけ」と材料と作り方を記している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「真似したい」「アイデアがすごい」「料理上手」「見た目の高級感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳ものまねタレント「アイデアがすごい」土鍋に入った炊き込みご飯風簡単手料理
◆りんごちゃん、炊き込みご飯風手料理公開
りんごちゃんは「割烹着でも着て混ぜるだけ」とコメントし、土鍋に入った「カニイカホタテ炊き込み風」の手料理を公開。「いか缶 かに缶 ほたて缶 めんつゆ（最強万能調味料） ご飯は炊いたご飯でもレンチンご飯でもなんでもok 混ぜ合わせ温めるだけ」と材料と作り方を記している。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「真似したい」「アイデアがすごい」「料理上手」「見た目の高級感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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