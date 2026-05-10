お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が10日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。福島県の磐越道で新潟・北越高校のソフトテニス部員ら21人が死傷したバス事故についてコメントした。

番組では、バスを手配したバス運行会社「蒲原鉄道」側と北越高校側の主張に食い違いがあることを紹介。蒲原鉄道は学校側から「（高額な）貸し切りバスを使わずにレンタカーを使って送迎したい」「安くして欲しいと頼まれた」などと主張するが、学校側は「事実ではない」と否定している。

太田は「今の段階だと非常にあいまいな点が随所にあって。バス会社にも学校側にも。今の時点で責任のなすりつけ合いみたいな状態になってる」と指摘。その上で「今後それを防ぐには『こういう場合はこういうふうにします』『しました』っていうのを全部文字で書面で残して」と語り、「要は生徒の命をあずかる行為ですから。そのへんは『こうじゃなきゃこれはやっちゃいけません』とか、そういうのを決まり事として法整備する必要がある」と私見を述べた。

また「今後これを防ぐには一番いいような気がしますけど」と語った。