仙台がEAST-A首位通過を決める! 八戸に先制を許すも相良竜之介のゴールで同点→PK勝ち
[5.10 J2・J3百年構想リーグEAST-A第16節 八戸 1-1(PK4-5) 仙台 プラスタ]
ベガルタ仙台がJ2・J3百年構想リーグEAST-Aの首位通過を決めた。10日に第16節が行われ、首位の仙台は敵地で最下位10位のヴァンラーレ八戸と対戦。1-1でもつれ込んだPK戦を5-4で制した。他会場では2位の湘南ベルマーレが敗戦。残り2試合で勝ち点9差となり、1位が確定した。
先手を取ったのはホームの八戸。前半18分、左サイドのスローインを受けたMF音泉翔眞が素早く縦に運び、左足でクロスを送る。FW澤上竜二がDFの視界から消える動きでゴール前に入り、ヘディングで豪快に押し込んだ。
一方、仙台はMF高田椋汰が負傷でプレー続行不可能となり、前半30分にDF五十嵐聖己を投入。アクシデントに見舞われながらも後半9分に追いついた。
右サイドの五十嵐が右足でクロスを送ると、ペナルティエリア中央のMF相良竜之介につながる。相良はトラップから右足で蹴り込み、1-1とした。
そのまま決着がつかず、PK戦に突入。GK林彰洋のファインセーブなどで仙台がPK5-4で勝利し、首位突破を決定させた。
ベガルタ仙台がJ2・J3百年構想リーグEAST-Aの首位通過を決めた。10日に第16節が行われ、首位の仙台は敵地で最下位10位のヴァンラーレ八戸と対戦。1-1でもつれ込んだPK戦を5-4で制した。他会場では2位の湘南ベルマーレが敗戦。残り2試合で勝ち点9差となり、1位が確定した。
一方、仙台はMF高田椋汰が負傷でプレー続行不可能となり、前半30分にDF五十嵐聖己を投入。アクシデントに見舞われながらも後半9分に追いついた。
右サイドの五十嵐が右足でクロスを送ると、ペナルティエリア中央のMF相良竜之介につながる。相良はトラップから右足で蹴り込み、1-1とした。
そのまま決着がつかず、PK戦に突入。GK林彰洋のファインセーブなどで仙台がPK5-4で勝利し、首位突破を決定させた。