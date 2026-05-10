BOOM BOOM SATELLITES、歴代アルバム＆EPを完全網羅した全110曲収録豪華パッケージ発売決定

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BOOM BOOM SATELLITESの歴代アルバム、ヨーロッパデビューEP『JOYRIDE』と最後の作品となった「LAY YOUR HANDS ON ME」まで網羅した、ファン待望の豪華パッケージの発売が決定した。

■豪華パッケージはツアー会場でも特別な特典がついた先行予約を開始！

1997年のデビュー以降、日本のみならず世界基準でシーンを牽引してきた彼らの軌跡を余すことなく収めた本作は、日本の音楽シーンの金字塔ともいえる内容となっている。

そして本日より、THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITESによる全国6都市をまわるツアーが福岡でスタート。ツアー会場でも特別な特典がついた先行予約を開始する。

福岡、宮城、札幌、愛知、大阪とめぐるツアーファイナルは2026年10月9日、川島道行の10周忌という節目の日に、東京・SGC HALL ARIAKEにて開催することがすでに発表されている。

THE SPELLBOUNDが担い手となり、BOOM BOOM SATELLITESの楽曲がライブの場で再構築されることで、その音楽は新たな形で現在へと接続されていく。

中野雅之が発信している通り、彼らの音楽は過去から現在、そして未来へと続くプロジェクトの集大成となる特別な公演になることが期待される。

本プロジェクトは、BOOM BOOM SATELLITESの作品群を単なるアーカイブとしてではなく、現代の文脈の中で再提示する試みである。THE SPELLBOUNDとの連続性の中で、彼らの音楽は再び“現在進行形”として鳴り響く。

■リリース情報

2026.09.23 ON SALE

BOOM BOOM SATELLITES「タイトル未定」

■ツアー情報

『THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES presents 川島道行10周忌LIVE“FRONT CHAPTER”-DECADE- Tour 2026』

05/10(日)福岡・DRUM SON

06/06(土)宮城・MACANA

06/27(土)北海道・SPiCE

07/03(金) 愛知・名古屋ell.FITS ALL

07/04(土)大阪・梅田シャングリラ

10/09(金)東京・SGC HALL ARIAKE

■関連リンク

BOOM BOOM SATELLITES OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/BoomBoomSatellites/

THE SPELLBOUND OFFICIAL SITE

the-spellbound.com

■【画像】THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES